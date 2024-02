FESTIVAL ROLLING SAONE 16EME EDITION HALLE SAUZAY Gray, jeudi 9 mai 2024.

Au coeur de la ville de Gray, le festival Rolling Saône est idéalement situé, proche de grandes agglomérations : Dijon, Besançon, Dole, Vesoul, Langres.Des concerts pour tous, accessibles et de très grande qualité. Le festival dispose d’infrastructures uniques qui garantissent la bonne tenue des concerts quelle que soit la météo. Ainsi, la halle couverte de 1000 m2 permet d’accueillir dans des conditions exceptionnelles plus de 4 500 personnes et des artistes de renommée internationale

Tarif : 2.50 – 30.00 euros.

Début : 2024-05-09 à 17:00

Réservez votre billet ici

HALLE SAUZAY 3 RUE SAUZAY 70100 Gray 70