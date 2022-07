Festival Rock’N’Stein Lembach, 13 août 2022, Lembach.

Festival Rock’N’Stein

Lembach Bas-Rhin Office de tourisme de l’Alsace Verte

2022-08-13 19:00:00 – 2022-08-14 23:59:00

Lembach

Bas-Rhin

Lembach

EUR Aux abords du château de Fleckenstein et avec une belle vue sur les Vosges du Nord, le Rock’n’Stein Festival vous propose deux soirées de concerts endiablés. Le samedi soir sera sous le signe du rock et du métal alors que la soirée du dimanche vous embarquera dans un univers folk acoustique aux sonorités celtes. Découvertes et évasions assurées !

Festival rock/métal au pied du château fort de Fleckenstein.

+33 6 36 51 34 30

Lembach

