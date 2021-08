Lembach Lembach Bas-Rhin, Lembach Festival Rock’N’Stein Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Festival Rock’N’Stein Lembach, 14 août 2021, Lembach. Festival Rock’N’Stein 2021-08-14 19:00:00 – 2021-08-14

Lembach Bas-Rhin Lembach EUR Le festival Rock’N’Stein met différents genres musicaux à l’honneur du rock au folk métal dans le cadre d’exception des ruines du château fort de Fleckenstein. Programmation 2021 : Elùndis, 59QJ, Sxndrxm (Syndrom) et Yojimbo.

Première partie assurée par les jeunes du Stage Rock. dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

