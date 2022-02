Festival rock’n patate avec Michael Jones et Urban Folky celtic Salle des fêtes,Veauchette (42)

Festival Rock’n Patate de Veauchette arrive à la dixième édition et dernière édition.Au menu : brocante musicale, food truck, scène ouverte festival off, concours Mr et Me Patate, concerts. Pour cette ultime édition, le parrain du festival Michael Jones accompagné de musiciens exceptionnels sera programmé avec le groupe fondateur du festival : Urban Folky-celtic music. Gratuit l’après-midi et soirée concerts à 10€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Site internet *source : événement [Festival rock’n patate avec Michael Jones et Urban Folky celtic ](https://agendatrad.org/e/34047) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

