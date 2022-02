Festival Rock’n patate 10ème édition Veauchette Veauchette Catégories d’évènement: Loire

Veauchette Loire Veauchette EUR 10 10 Après plusieurs reports le 10e festival Rock’n patate avec la présence de Michael Jones et ses musiciens est programmé le 9 avril à Veauchette avec Le groupe fondateur du festival Urban Folky celtic music. De nombreuses animations sont prévues. festival@didacool.com +33 6 87 07 94 58 Salle des fêtes Place Just de Rostaing Veauchette

