FESTIVAL ROCK'N LOVE
10 février 2023
1 Rue Saint-Martin
Salle communale
Bettviller
Moselle

2023-02-10 19:00:00

Salle communale 1 Rue Saint-Martin

Bettviller

Moselle Bettviller 12 EUR De Téléphone, à Indochine en passant par les Beatles jusqu’aux Beach Boys… Du bon rock local, il y en aura pour tout le monde et dans une ambiance que l’on connaît à présent chez Les coeurs éléphant avec Cindy Sigard, Verveine/Menthe, Solstice et The Surfin’Coconuts !

Animations et interventions sur le thème de l’Amour sont également au programme. L’équipe folle des Cœurs éléphant vous réserve bien des surprises. Les bénéfices seront redistribués à l’association LAURA Les Couleurs de la Vie. Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/rock-n-love-2023 Les points de vente physiques en prévente :

– Loralnet ( Bitche )

– Restaurant La Table Paysanne ( Weiskirch )

– Boulangerie Petit-Jean ( Rohrbach )

– Presse Tabac Laurence ( Petit Réderching )

– Aux Délices de la SCHOR ( Schorbach )

lescoeurselephant@gmail.com
https://www.facebook.com/lescoeurselephant

