FESTIVAL ROCK’N LOVE Salle communale Bettviller, samedi 10 février 2024.

Samedi

Cette année, le festival Rock N Love des Coeurs éléphant revient en force à Bettviller pour une édition exceptionnelle de 2 jours consécutifs !

Au programme une soirée clubbing le 9 février prochain, suivie du traditionnel concert le 10 février, avec une programmation à couper le souffle.

La première soirée, dédiée aux plus jeunes, promet une ambiance électrique animée par DJ Coco qui fera vibrer la piste de danse jusqu’au bout de la nuit. C’est l’occasion rêvée pour les amateurs de musique électronique de se retrouver et de partager un moment inoubliable.

Le deuxième soir du festival sera marqué par le concert tant attendu des coeurs éléphant, qui accueillera cette année le groupe « Les Rapaces ». Amoureux du registre des Beatles, ce groupe réputé a brillé sur de nombreuses scènes internationales. Ayant assuré les premières parties de Chuck Berry, représenté la France pendant trois années consécutives à la Beatle Week en Angleterre, et joué à de nombreuses reprises dans le légendaire Cavern Club des Beatles. « Les Rapaces » promettent une performance exceptionnelle, un véritable voyage dans le temps au cœur de l’âge d’or de la musique.

La première partie du concert sera assurée par Samantha, une jeune artiste autiste Asperger au talent exceptionnel. Son interprétation touchante et pleine d’émotions promet d’émouvoir et de ravir le public.

Les réservations peuvent se faire dès maintenant sur www.billetweb.fr.Tout public

5 EUR.

Début : 2024-02-10 20:00:00

Salle communale 1 Rue Saint-Martin

Bettviller 57410 Moselle Grand Est lescoeurselephant@gmail.com

