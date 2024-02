Festival Rock’n Fées Brie, vendredi 24 mai 2024.

Festival Rock’n Fées Brie Ille-et-Vilaine

Le festival Rock’n Fées vous accueille pour sa troisième édition et cette année pendant deux soirées. Une ambiance conviviale et familiale. Une programmation éclectique (Rock, Pop, Chanson, Rap, Dub, Electro) et en partie locale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 17:30:00

fin : 2024-05-24 02:30:00

Rue d’Anjou

Brie 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne flavie.faitdesrelationsmedias@gmail.com

L’événement Festival Rock’n Fées Brie a été mis à jour le 2024-02-20 par Roche aux Fées Communauté