FESTIVAL ROCKAFRANC Le Tholy Le Tholy Catégories d’évènement: Le Tholy

Vosges

FESTIVAL ROCKAFRANC Le Tholy, 18 juin 2022, Le Tholy. FESTIVAL ROCKAFRANC Stade municipal 16 route du moulin des cailloux Le Tholy

2022-06-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-18 Stade municipal 16 route du moulin des cailloux

Le Tholy Vosges Festival musical axé autour de sons « blues, pop – rock & punk » et accessible à tous avec buvette et restauration rapide. Billetterie ouverte en prévente à 8 € la place dès le 02 mai 2022 chez Nico au Café des Sports à Le Tholy, 10 € l’entrée sur place dans la limite des places disponibles. s.laschweng@live.fr Stade municipal 16 route du moulin des cailloux Le Tholy

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tholy, Vosges Autres Lieu Le Tholy Adresse Stade municipal 16 route du moulin des cailloux Ville Le Tholy lieuville Stade municipal 16 route du moulin des cailloux Le Tholy Departement Vosges

Le Tholy Le Tholy Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-tholy/

FESTIVAL ROCKAFRANC Le Tholy 2022-06-18 was last modified: by FESTIVAL ROCKAFRANC Le Tholy Le Tholy 18 juin 2022 Le Tholy Vosges

Le Tholy Vosges