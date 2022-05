Festival : Rock Your Brain Fest, édition été Sélestat, 24 juillet 2022, Sélestat.

Festival : Rock Your Brain Fest, édition été Sélestat

2022-07-24 12:00:00 – 2022-07-25

Sélestat Bas-Rhin

EUR Le Rock Your Brain Fest – édition été – dévoile une programmation diversifiée à la croisée des genres : allant du néo folk au celtic rock en passant par le métal avec des groupes phares tel que Wardruna, Dropkick Murphy’s, Powerwolf ou Alestorm…de quoi plonger les festivaliers dans un univers hors du commun.

Dimanche 24/07, scène principale : Wardruna, Powerwolf, The Sisters of Mercy, Jinjer, Cellar Darling + 5 invités – Tiki area : Forndom, Alex Henry Foster & The Long Shadows, King Buffalo, Opal Ocean, Bottle Next et 2 invités.. Lundi 25 juillet, scène principale : Dropkick Murphys, Alestorm, Danko Jones, The Toy Dolls, Tagada Jones, Les Sheriff – Tiki area : Clowns, The Moorings, Punky Tunes, La Consigne, La Solution, M.O.K.O (DJ Set), East Sounds Family. Camping sur place, les moyens de paiements traditionnels devront être échangés auprès des banques “cachless” sur le site du festival. Les billets achetés pour les éditions 2020 et 2021 sont valables uniquement pour le lundi 25 juillet.

