2023-04-26 – 2023-04-26

Basses-Pyrénées EUR 18.8 18.8 Dès 18h30 : Exposition / Stand / Vente fanzines et production de L’ESAD – Association Passage

20h Projection film :

* FANZINAT – Passion et histoires des fanzines en France.

Un film réalisé par Laure Bessi, Guillaume Gwardeath et Jean-Philippe Putaud-Michalski.

Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs du film.

22h30 Concert :

* BILBAO KUNG-FU (Bordeaux)

Autant insolite que mystique, Bilbao Kung-Fu (ex-Mamapsyche) est né d’une fulgurance. Avec leur imaginaire pétillant sur disque, c’est au-delà du délire que les 4 francophones performent en concert. Fils cachés de l’Underground bordelais, Bilbao Kung-Fu réaffirme sa langue au sein d’un rock hybride, les mains dans la pop old-school mais toujours l’esprit ailleurs. Une découverte dont le voyage est la destination. Dès 18h30 : Exposition / Stand / Vente fanzines et production de L’ESAD – Association Passage

