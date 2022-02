Festival Rock The Pistes : concert de 47TER Montriond Montriond Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Montriond

Festival Rock The Pistes : concert de 47TER Montriond, 16 mars 2022, Montriond. Festival Rock The Pistes : concert de 47TER Montriond

2022-03-16 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-16 16:00:00 16:00:00

Montriond Haute-Savoie Montriond 10 ans après voici le grand retour des concerts du Rock The Pistes Festival à Montriond les Lindarets avec 47TER !

Ne pas être comme les autres : c’est la voie choisie par 47TER, dont le nouvel album « Légende » sera à découvrir sur la scène des Lindarets montriond@valleedaulps.com +33 4 50 79 12 81 https://www.valleedaulps.com/ Montriond

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Montriond Autres Lieu Montriond Adresse Ville Montriond lieuville Montriond Departement Haute-Savoie

Montriond Montriond Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montriond/

Festival Rock The Pistes : concert de 47TER Montriond 2022-03-16 was last modified: by Festival Rock The Pistes : concert de 47TER Montriond Montriond 16 mars 2022 Haute-Savoie Montriond

Montriond Haute-Savoie