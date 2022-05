Festival Rock Tattoo Sénaillac-Latronquière, 2 septembre 2022, Sénaillac-Latronquière.

Festival Rock Tattoo Sénaillac-Latronquière

2022-09-02 – 2022-09-02

Sénaillac-Latronquière Lot

EUR Profitez de plusieurs concerts tout au long du week-end et de nombreuses animations: démonstrations des artistes tatoueurs, expositions de camion, véhicules et deux roues américains, graffitis, show de feu exceptionnel..

show bike, us car, coyotes girl, show chorégraphique et performer avec 3move, boule de la mort, pin up.

La billetterie se fera sur place le jour de la manifestation.

Camping et restauration sur place.

Retrouvez-vous au Lac du Tolerme pour un show exceptionnel! Ce festival unique vous propose de partager votre passion du rock avec de nombreux concerts tout au long du week-end et plus de 50 artistes tatoueurs.

Plongez dans l’univers du Rock Tattoo Festival le temps d’un week-end!

Sénaillac-Latronquière

