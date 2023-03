Festival Rock N’ Lot Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Festival Rock N' Lot, 23 juin 2023, Cajarc

2023-06-23

Lot Toxic Frogs

Julien Bitouns & The Angels

MADAM

JJB

Last Bandit

DWWF Programme détaillé à venir.. Cajarc se met au Rock pour son Festival RockN’Lot. Venez danser au bord du Lot avec plusieurs concerts de musique Rock mais aussi des conférences gratuites, des activités, de la danse, des stands et des concerts gratuits en journée.

Un week-end absolument Rock! rocknlot

