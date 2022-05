Festival – Rock in Loc revival Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Festival – Rock in Loc revival Loctudy, 24 juillet 2022, Loctudy. Festival – Rock in Loc revival Place des anciens combattants Place de la mairie,Halles et Pors Bihan Loctudy

2022-07-24 – 2022-07-24 Place des anciens combattants Place de la mairie,Halles et Pors Bihan

Loctudy Finistère La musique des années 50-60-70 sera une fois de plus à l’honneur lors de cette nouvelle édition de ce grand Festival Revival.

Tout au long de la journée : Voitures américaines, auto-tamponneuses, Motos harley Davidson et Troc & Puces Vintage.

Buvette et restauration sur place. La musique des années 50-60-70 sera une fois de plus à l’honneur lors de cette nouvelle édition de ce grand Festival Revival.

Tout au long de la journée : Voitures américaines, auto-tamponneuses, Motos harley Davidson et Troc & Puces Vintage.

Buvette et restauration sur place. Place des anciens combattants Place de la mairie,Halles et Pors Bihan Loctudy

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Place des anciens combattants Place de la mairie,Halles et Pors Bihan Ville Loctudy lieuville Place des anciens combattants Place de la mairie,Halles et Pors Bihan Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Festival – Rock in Loc revival Loctudy 2022-07-24 was last modified: by Festival – Rock in Loc revival Loctudy Loctudy 24 juillet 2022 finistère Loctudy

Loctudy Finistère