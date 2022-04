FESTIVAL ROCK FESTI’MAUGES Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

FESTIVAL ROCK FESTI’MAUGES Orée d’Anjou, 20 août 2022, Orée d'Anjou. FESTIVAL ROCK FESTI’MAUGES Orée d’Anjou

2022-08-20 18:30:00 – 2022-08-21 03:30:00

Orée d’Anjou Maine-et-Loire EUR 28 28 Pour sa seconde édition, le festival de rock Festi’Mauges revient avec une programmation riche en découverte :

– les Backdoors

– les Doryford

– les Trois Fromages

– DJ Spark De espaces restauration et bar sont disponibles sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Un espace camping est réservé pour les festivaliers qui souhaitent rester sur place. Réservation en ligne sur le site du festival : www.festimauges.com Un festival de rock à Bouzillé +33 7 83 23 82 42 https://www.festimauges.com/ Pour sa seconde édition, le festival de rock Festi’Mauges revient avec une programmation riche en découverte :

– les Backdoors

– les Doryford

– les Trois Fromages

– DJ Spark De espaces restauration et bar sont disponibles sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Un espace camping est réservé pour les festivaliers qui souhaitent rester sur place. Réservation en ligne sur le site du festival : www.festimauges.com Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Ville Orée d'Anjou lieuville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

FESTIVAL ROCK FESTI’MAUGES Orée d’Anjou 2022-08-20 was last modified: by FESTIVAL ROCK FESTI’MAUGES Orée d’Anjou Orée d'Anjou 20 août 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire