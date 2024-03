Festival Rock et Rockabilly par Events 47 à l’Andalou Villeneuve-de-Duras, samedi 3 août 2024.

Festival Rock et Rockabilly par Events 47 à l’Andalou Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Festival de Rock et Rockabilly-80/90. Stands et restauration sur place, parking gratuit. Pass camping week-end, réservation sur le site.

Réservée au plus de 30 ans, tenue correcte exigée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-04

145 Allée de l’Andalou

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

