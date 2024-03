Festival Rock En Stock 2024 Rue Jeanne d’Arc Lesneven, vendredi 24 mai 2024.

Le Rock En Stock est un festival de rock regroupant les groupes de l’association Musique Loisir Lesneven. Les musiciens adhérant à l’association se succéderont sur la scène de l’Atelier pour interpréter leurs compos ou des reprises. Cette édition 2024 se tiendra pour la première fois gratuitement et sur 2 soirs afin de que tous les groupes puissent y participer.

Venez bouger devant Kraft, Rockroom, The Handsome Kids !, BTP, Seedz, Inextricable et beaucoup d’autres…

Buvette + Foodtruck (espace de restauration). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-25 23:59:00

Rue Jeanne d’Arc L’Atelier

Lesneven 29260 Finistère Bretagne bruno.leroch@orange.fr

L’événement Festival Rock En Stock 2024 Lesneven a été mis à jour le 2024-03-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne