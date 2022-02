Festival Rock – Black Bass Festival Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Festival Rock – Black Bass Festival Braud-et-Saint-Louis, 26 août 2022, Braud-et-Saint-Louis.

2022-08-26 – 2022-08-27

Braud-et-Saint-Louis Gironde La voilà la bonne nouvelle du jour : l’édition 2022 du Black Bass Festival est officiellement sur les rails ! Rayez tout ce que vous avez d’autre dans votre agenda les 26 & 27 août et venez participer au Black Bass Festival dans le Blayais.

Braud-et-Saint-Louis

