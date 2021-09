Festival Rock & Beer Les Hauts-Talican, 18 septembre 2021, Les Hauts-Talican.

Festival Rock & Beer 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18 01:00:00

Les Hauts-Talican Oise Les Hauts-Talican

12 Du rock dans l’abbaye !

Ne ratez pas le 1er festival Rock&Beer à l’abbaye de Marcheroux….

Imaginez une scène au cœur de la nef d’une abbaye, des amplis qui résonnent, vos papilles en alerte, le tout sublimé par des parfums de bières.

Venez vivre une expérience unique dans l’abbaye de Marcheroux sur la commune des Hauts Talican qui accueille le 1er festival Rock & Beer du Vexin le samedi 18 septembre dès 17H.

Dans ce lieu mythique (et mystique…), l’Histoire, le rock et la bière vous attendent.

Cinq groupes de rock se succéderont sur 2 scènes ; l’une au cœur de l’abbaye et l’autre au pied des contreforts.

Sur place, des brasseurs locaux et food truck réveilleront vos papilles.

Voici un beau programme pour chasser la morosité de la rentrée !

Venez vite réserver vos billets sur le site www.dartngo.fr

Les conditions sanitaires en vigueur au mois de septembre devront être respectées. Pass sanitaire ou test PCR de moins de 48h.

aar@aar60.com +33 6 68 70 11 77 https://www.aar60.com/

