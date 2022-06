Festival Roc et Eau Monistrol-d’Allier Monistrol-d'Allier Catégories d’évènement: 43580

Monistrol-d'Allier

Festival Roc et Eau Monistrol-d’Allier, 9 juillet 2022, Monistrol-d'Allier. Festival Roc et Eau Monistrol-d’Allier

2022-07-09 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-10 18:30:00 18:30:00

Monistrol-d’Allier 43580 Monistrol-d’Allier Week end Roc et Eau : Démonstrations, initiations aux sports de pleine nature avec l’Association Ardéche Slackline lyometserge@gmail.com +33 6 63 65 15 80 http://www.monistroldallier.fr/ Monistrol-d’Allier

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 43580, Monistrol-d'Allier Autres Lieu Monistrol-d'Allier Adresse Ville Monistrol-d'Allier lieuville Monistrol-d'Allier Departement 43580

Monistrol-d'Allier Monistrol-d'Allier 43580 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monistrol-dallier/

Festival Roc et Eau Monistrol-d’Allier 2022-07-09 was last modified: by Festival Roc et Eau Monistrol-d’Allier Monistrol-d'Allier 9 juillet 2022 43580 Monistrol-d'Allier

Monistrol-d'Allier 43580