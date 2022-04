Festival Roads 2022 Déambulation centre-ville Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Déambulation centre-ville, le samedi 14 mai à 10:00

ROADS revient pour fêter son 5ème anniversaire ———————————————- Après deux années d’annulation et une période particulière pour le secteur de l’événementiel, le festival de street art ROADS revient pour fêter son cinquième anniversaire avec une nouvelle équipe plus motivée que jamais ! Après le succès des 4 premières éditions, retrouvez-nous **le 14 mai 2022 place du Martroi à Orléans,** avec une identité toute neuve et des shows exclusifs !

Entrée libre, gratuit

ROADS est un festival de street art organisé tous les ans depuis 5 ans par les étudiants du master Communication Événementielle et digitale de l’IAE d’Orléans. Déambulation centre-ville place du martroi, Orléans Orléans Loiret

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T19:00:00

