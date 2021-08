Festival riverrun, VILDE&INGA 81000 Albi, 1 octobre 2021, Ornans.

Festival riverrun, VILDE&INGA

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à 81000 Albi

VEN 1 OCT — 12H — PARC ROCHEGUDE SAM 2 OCT — 15H — CLOÎTRE SAINT-SALVI DIM 3 OCT — 10H30 — LA CHEMINÉE VILDE&INGA (Oslo) Vilde Sandve Alnæs : violon Inga Margrete Aas : contrebasse Dans leur dernier album, How Forests Think, le duo norvégien de musique improvisée Vilde&Inga explore des lieux de la région d’Oslo, laissant les conditions acoustiques et la poésie de chaque espace devenir une partie essentielle de la création musicale. Pour riverrun, Vilde&Inga propose une série de trois concerts intitulée > Interaction < : un dialogue spontané entre leur musique acoustique et l’environnement de trois lieux albigeois. Gratuit Dans le cadre du festival riverrun, le duo norvégien de musique improvisée VILDE&INGA propose un dialogue spontané entre leur musique acoustique et l’environnement de trois lieux albigeois. 81000 Albi Avenue du Général De Gaulle Ornans Ornans Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T12:00:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T15:30:00;2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T11:00:00