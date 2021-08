Festival riverrun, TOULOUSE IMPROVISERS ORCHESTRA + VIERGE NOIR E L’Athanor, 1 octobre 2021, Albi.

L’Athanor, le vendredi 1 octobre à 20:00

**TOULOUSE IMPROVISERS ORCHESTRA & CLAIRE BERGERAULT (Poitiers)** Claire Bergerault : conduction Sarah Brault : voix Jean-Yves Evrard : guitare Matthieu Guillin : électronique Marion Josserand : violon Jean Lacarrière : saxophone Ingrid Obled : nyckelharpa Mathieu Werchowski : violon & alto Christine Wodrascka : piano Le Toulouse Improvisers Orchestra est une formation dédiée à l’improvisation en grande forme regroupant des musicien·ne·s de la région toulousaine. Le groupe invite Claire Bergerault pour une expérience de conduction d’orchestre : “Il s’agit de penser le son d’orchestre comme un seul et même son, composé d’autant de personnalités riches et uniques”. **VIERGE NOIR E (Paris)** Léo Dupleix : MaxMsp, synthétiseur analogique, objets et voix Anna Gaïotti : claquettes, cracklebox, objets, voix et texte Sigolène Valax : perséphone, synthétiseurs analogiques vierge noir e est une chimère musicale,un corps à trois têtes bruitistes quis’entremêlent. Il.elles jouent desinstruments amplifiés analogiques, numériques et acoustiques, leur permettant de travailler sur un large spectre de l’audible et de la présence du son, entre minimalisme et harshnoise. Le rien et le surplus, le silence ou l’arrêt prennent une place importante. L’un et la masse, la fusion et la confusion font corps et musique. La grammaire de leurs gestes, de leurs actes, de leurs timbres, de leurs relations définit des formes finales de représentation.

10/5 €

Dans le cadre du festival riverrun, double plateau à l’Athanor avec le Toulouse Improvisers Orchestra et le trio Vierge Noir e

L'Athanor Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi



