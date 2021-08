Albi Le Frigo Albi, Tarn Festival riverrun, Musiques d’ordinateur Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

**SÉBASTIEN ROUX (Beaune)** _**Musiques d’ordinateur**_ **(2012-)** Sébastien Roux propose des séances d’écoute spatialisées de musique électronique algorithmique. Une musique où les sons et l’agencement de ceux-ci sont calculés par l’ordinateur. Une musique où la logique et le processus sont systématiquement appliqués. En contrepoint de cette posture rigoureuse, les pièces sont présentées par Sébastien, avec distance et humour. Les commentaires invitent l’auditeur·rice à une écoute active, orientée vers l’évolution des processus mis en jeu, les effets psychoacoustiques et autres émissions otoacoustiques. L’ordinateur est placé au centre du dispositif, à l’image d’un soliste, écran face au public.

Dans le cadre du festival riverrun, Sébastien Roux propose une séances d'écoute spatialisées de musique électronique algorithmique.

