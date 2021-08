Albi Théâtre des Lices Albi, Tarn Festival riverrun, MARC SABAT & THE HARMONIC SPACE ORCHESTRA Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Théâtre des Lices, le dimanche 3 octobre à 17:00

MARC SABAT & THE HARMONIC SPACE ORCHESTRA (Berlin) Cyprien Busolini : violon Marta Garcia Gomez : harpe Yannick Guédon & Judith Hamann : voix Rebecca Lane : flûte microtonale basse Thomas Nicholson : orgue positif Fredrik Rasten : guitare Marc Sabat : alto Deborah Walker : violoncelle _Gioseffo Zarlino_ (2015–19) Le compositeur canadien Marc Sabat basé à Berlin depuis 1999 crée des pièces en intonation juste (basées sur des intervalles naturels) et s’inspire de diverses traditions musicales — folk, expérimentale ou classique. En collaboration avec les musiciens·nes du collectif Harmonic Space Orchestra, il cherche des points d’exploration et de dialogue entre différents modes d’expérience et traditions culturelles. Sa pièce qui sera créée à riverrun, est inspirée des travaux du compositeur et théoricien italien de la Renaissance Gioseffo Zarlino.

5€/Gratuit €

Dans le cadre du festival riverrun, création d'une pièce inspirée des travaux du compositeur et théoricien italien de la Renaissance Gioseffo Zarlino.

