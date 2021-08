Albi Athanor Albi, Tarn Festival riverrun, Au Seuil du Vent Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Festival riverrun, Au Seuil du Vent

Athanor, le dimanche 3 octobre à 19:00

Athanor, le dimanche 3 octobre à 19:00

**GUILHEM LACROUX** _**Au Seuil du Vent**_ **(2020)** LA NÒVIA (Le Puy-en-Velay) Guilhem Lacroux : tetracorde I ~ virga Perrine Bourel : tetracorde II ~ pes Yann Gourdon : tetracorde III ~ torculus Clément Gauthier : tetracorde IV ~ punctum Au seuil du Vent est né de la rencontre entre le compositeur Guilhem Lacroux et le luthier Olivier Féraud. L’objectif initial est de confier au luthier la tâche de réaliser un instrument multiple dont le but est de rendre audible les recherches sonores et musicales du compositeur. Il s’agit ensuite, grâce aux timbres de ces nouveaux instruments et aux possibilités de modalités singulières, de faire glisser l’auditeur.rice du jour à la nuit, d’aller vers un changement d’état perceptif, de partager une musique du nocturne.

Gratuit

Dans le cadre du festival riverrun, les musiciens du collectif La Novia interprèteront Au Seuil du Vent, pièce du compositeur Guilhem Lacroux

2021-10-03T19:00:00 2021-10-03T20:00:00

2021-10-03T19:00:00 2021-10-03T20:00:00

