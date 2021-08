Festival riverrun, APARTMENT HOUSE + FRAMES PERCUSSION L’Athanor, 2 octobre 2021, Albi.

Festival riverrun, APARTMENT HOUSE + FRAMES PERCUSSION

L’Athanor, le samedi 2 octobre à 20:00

**APARTMENT HOUSE (Londres)** Gordon MacKay & Chihiro Ono : violon Bridget Carey : alto Anton Lukoszevieze : violoncelle JIM O’ROURKE _Best that you do this for me_ (2020) _String Quartet and Oscillators_ (2013) JOHN LELY _Meander Section_ (2018) **FRAMES PERCUSSION (Barcelone)** Ferran Carceller Amorós, Rubén Orio, Feliu Ribera Riera, Miquel Vich Vila : percussions DAVID LANG _The so-called laws of nature_ (2002) MICHAEL PISARO _When I hear light_ (2016)

10/5 €

Dans le cadre du festival riverrun, double plateau à l’Athanor avec l’ensemble Apartment House et Frames Percussion

L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



