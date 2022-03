Festival Rire en Botté – The Magic Beam Sisters & Robert Plédran, 27 mars 2022, Plédran.

Festival Rire en Botté – The Magic Beam Sisters & Robert Salle Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran

2022-03-27 – 2022-03-27 Salle Horizon 2 Rue Jacques Prévert

Plédran Côtes d’Armor Plédran

Ce spectacle musical est un spectacle vivant et interactif avec le public. C’est aussi la rencontre de deux univers, le chant et le théâtre, la musique et la comédie. Ces artistes pluridisciplinaires, poursuivent leur chemin musical du jazz swing en reprenant des standards des années 40 & 50, mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du swing et du boogie-woogie. Attachez votre ceinture, éteignez votre portable, enfilez vos claquettes, laissez-vous porter par notre équipage de choc, le bien nommé Magic Beam Sisters & Robert et… bon voyage !

Tout Public

spectacles@horizonpledran.com +33 2 96 64 30 30 https://www.horizonpledran.com/

Salle Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran

