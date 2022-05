Festival Rire à Deauville : Summer Comedy Tour – Timothé Poissonnet, Thomas Angelvy, Didou

2022-06-25 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-25 Ils font leur "Summer Comedy Tour" : découvrez l'épopée de ces trois bonhommes, cheveux, barbes et blagues au vent, pétris d'humour et d'amour ! TIMOTHÉ POISSONNET, un vrai agité du bocal, qui nous surprend avec son humour séquentiel, dans un tourbillon satirique effréné. THOMAS ANGELVY : la spontanéité est sa marque de fabrique. Il ne rate jamais une occasion de chambrer les gens ! Découvert à Montreux et au Jamel Comedy Club, s'il y a un humoriste "reflet de sa génération", c'est bien lui ! DIDOU, quant à lui, c'est le pote idéal. Avec réalisme, entre stand-up et situations du quotidien, il parle de tout… mais surtout de vous !

