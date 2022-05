Festival Rire à Deauville : Absolutely Hilarious – Maxime, Amaury Gonzague, Denise, David Azencot, Yann Jamet, 26 juin 2022, .

Festival Rire à Deauville : Absolutely Hilarious – Maxime, Amaury Gonzague, Denise, David Azencot, Yann Jamet

2022-06-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-26

Avec Maxime, Amaury Gonzague, Denise, David Azencot, Yann Jamet

Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

Le plateau d’humoristes N°1 de la capitale a donné son nom au Festival, et invite les nouveaux incontournables du rire dans un show qui va dynamiter le théâtre du Casino. Un authentique grand zapping de l’humour : 15 minutes chrono par invité, tous styles confondus, pour un show des plus éclectiques !

Avec MAXIME, l’inoubliable “portier” ; AMAURY GONZAGUE, l’aristo déchu ; l’incontrôlable et fantasque DENISE ; DAVID AZENCOT, le sniper de l’actu et YANN JAMET, le nouvel imitateur star !

