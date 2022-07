Festival Riders Family Biarritz, 17 juillet 2022, Biarritz.

Festival Riders Family

Rue des Mésanges Village Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques Village Iraty Rue des Mésanges

2022-07-17 14:00:00 – 2022-07-17 00:00:00

Village Iraty Rue des Mésanges

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Après le succès récent de l’impressionnant évènement elrow à la Halle d’Iraty de Biarritz en avril, Riders Family propose la deuxième édition de son festival festif et solidaire, le Riders Family Festival , le dimanche 17 juillet au Village Iraty-Biarritz.

Un festival de musique en plein air mêlant sports de glisse, street art, performances et spécialités culinaires de la région

. Près de 20 artistes invités se produiront sur 3 scènes , entre musique électronique, disco et rock.

Riders Family

Village Iraty Rue des Mésanges Biarritz

