Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Festival RexyAnimé Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Festival RexyAnimé Cinéma Le Rexy, 20 octobre 2019, Saint-Pierre-en-Auge. Festival RexyAnimé

du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 24 octobre 2019 à Cinéma Le Rexy

8ème édition du festival Rexyanimé : un film le matin pour les tout-petits (3 à 6 ans) suivi d’un atelier ; un film l’après midi suivi d’une animation en rapport avec le thème du film ; un film le soir à voir en famille. Mention spéciale mercredi 23 octobre à 14h30 : à l’issue de la projection, des professionnels du cinéma animeront l’atelier “comment raconter une histoire ?”

Tarif unique 4€ la séance.

Projection de films d’animations accompagnés d’ateliers, d’animations. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-20T10:30:00 2019-10-20T13:00:00;2019-10-20T14:30:00 2019-10-20T17:30:00;2019-10-20T20:30:00 2019-10-20T23:00:00;2019-10-21T14:30:00 2019-10-21T17:00:00;2019-10-21T20:30:00 2019-10-21T23:00:00;2019-10-22T10:30:00 2019-10-22T13:00:00;2019-10-22T14:30:00 2019-10-22T17:00:00;2019-10-22T20:30:00 2019-10-22T23:00:00;2019-10-23T10:30:00 2019-10-23T13:00:00;2019-10-23T14:30:00 2019-10-23T17:00:00;2019-10-23T20:30:00 2019-10-23T22:59:00;2019-10-24T10:30:00 2019-10-24T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge