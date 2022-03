Festival Revenons à nos moutons Douchy-Montcorbon, 30 avril 2022, Douchy-Montcorbon.

Festival Revenons à nos moutons Douchy-Montcorbon

2022-04-30 – 2022-04-30

Douchy-Montcorbon Loiret Douchy-Montcorbon

Le Festival « Revenons à nos moutons » entame cette année sa huitième édition ! Un festival qui prend son temps puisqu’il déroule sa programmation de fin Avril à fin Septembre (et peut-être même un peu plus)… On y prend le temps de venir et revenir à la découverte de formations musicales d’horizons divers. Des artistes émergents voire déjà confirmés viennent présenter leurs projets artistiques sur la petite scène du Chant des Moutons dans un cadre intimiste et convivial. Cette programmation donne la part belle aux auteurs-compositeurs et à la chanson sous ses multiples facettes à laquelle viennent se joindre des dates explorant d’autres univers musicaux (world, jazz, folk…).

Concerts le Chant des Moutons

chantdesmoutons@gmail.com +33 9 52 64 32 14 https://lechantdesmoutons.com/

