14 rue du Stade Salle du Pontrais Le Gâvre Loire-Atlantique

2022-10-22 – 2022-10-23

Loire-Atlantique Le Gâvre EUR Le Retroplay est un festival annuel regroupant plusieurs univers Geek dans un gigantesque complexe sportif de 2200 m2. L’objectif de l’association organisatrice de l’évènement est de faire découvrir ou redécouvrir les joies des jeux de cafés, des anciens jeux vidéo, des bornes d’arcade avec comme originalité une immersion dans le monde du Cosplay.

Plusieurs concours seront organisés lors du salon:

– Tournoi de flipper

– Concours de cosplay Venez, en famille ou entre amis, jouer ou rejouer à vos flippers préférés, faire des parties endiablées de baby-foot, découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo et leur évolution au travers des générations ! Que ce soit sur console ou PC. Entrée payante, gratuit pour les moins de 6 ans. http://retroplay1.webnode.fr/ Salle du Pontrais 14 rue du Stade Le Gâvre

