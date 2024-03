Festival Rétro Sainte-Mère-Église, samedi 1 juin 2024.

Festival Rétro Sainte-Mère-Église Manche

Camp de reconstitution US du 1 au 10 juin

Camp Amérindien du 6 au 9 juin

Animation pliage de parachute avec le RCPT le 3 et 8 juin, à partir de 11h.

Marché rétro de 10h à 19h du 6 au 9 juin

Concerts du jeudi 6.

18h30 20h30 Duke O’Kallen

21h 23h Scott Rendall Rhodes

Concerts du vendredi 7

12h30 14h30 Louisiana Song

18h30 20h30- Ronnie Bonneville & the Coqs

21h 23h Smocky Rocket

Concerts du samedi 8

12h30 -14h30 Chants du Cotentin

18h30 20h30 Trio Mino

21h 23h Snake in the Boots

Concerts du dimanche 9

12h30 14h30 Hélène et Aurélie

15h 17h Roots Rocking 54

Pub et foodtrucks sur place de 10h à 23h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-09 23:00:00

7 Rue de la Cayenne

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Festival Rétro Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin