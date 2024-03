Festival Rétro C Trop Tilloloy, vendredi 28 juin 2024.

Depuis 2016, le festival RETRO C TROP fait vibrer le Château de Tilloloy au son des musiques d’artistes de Légende des années 50 à 2000. Cette année encore, embarquez à bord du vaisseau pour parcourir notre 8ème édition. Rendez-vous les 28, 29 et 30 juin pour voyager au cœur de l’évènement musical de votre région. Durant 3 jours, venez découvrir ou redécouvrir vos artistes préférés, ceux qui se font plus rares, ceux de votre jeunesse, de vos souvenirs. Ceux qui ont marqué le temps, les esprits… la musique !

Le RETRO C TROP revient également avec son espace vintage où vous vous retrouverez autour d’une partie de flipper, d’une expo de combi, d’artisans, de stands préventifs mais surtout autour d’une seconde scène mettant en avant des groupes des Hauts de France grâce au Tremplin HEROES. .

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-30

Rue de Flandre

Tilloloy 80700 Somme Hauts-de-France contact@retroctrop.fr

