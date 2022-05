Festival rétro à Saint-Aubin-des-Bois Saint-Aubin-des-Bois Saint-Aubin-des-Bois Catégories d’évènement: 14380

Saint-Aubin-des-Bois 14380 Saint-Aubin-des-Bois La nouvelle édition du festival rétro vous proposera comme chaque année de revivre les métiers d’autrefois, de nombreux acteurs en tenue d’époque et grand défilé de matériel. Le midi repas avec rôtisserie. A 18h, tombola sur les billets d’entrée. A partir de 19h30, repas campagnard sans réservation, avant le grand feu d’artifice pour clore cette belle journée. La nouvelle édition du festival rétro vous proposera comme chaque année de revivre les métiers d’autrefois, de nombreux acteurs en tenue d’époque et grand défilé de matériel. Le midi repas avec rôtisserie. A 18h, tombola sur les billets d’entrée. A… contact@festival-retro.com https://www.festival-retro.com/ La nouvelle édition du festival rétro vous proposera comme chaque année de revivre les métiers d’autrefois, de nombreux acteurs en tenue d’époque et grand défilé de matériel. Le midi repas avec rôtisserie. A 18h, tombola sur les billets d’entrée. A partir de 19h30, repas campagnard sans réservation, avant le grand feu d’artifice pour clore cette belle journée. Saint-Aubin-des-Bois Le Bourg Saint-Aubin-des-Bois

