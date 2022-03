Festival Ressac – Être Océan : expérimenter le monde par l’écoute Brest, 10 mars 2022, Brest.

Festival Ressac – Être Océan : expérimenter le monde par l’écoute Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

2022-03-10 – 2022-03-10 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère

Restitution du stage dirigé par Bernardo Montet, chorégraphe et Lorella Abenavoli, sculpteure électro-acousticienne.

Bernardo Montet

Formé à l’École Mudra de Maurice Béjart, il étudie au Japon la danse Butô avec le maître japonais Kazuo Ohno. Dans les années 90, il co-dirige avec Catherine Diverrès le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne jusqu’en 1998, année où il crée la Cie Mawguerite et devient artiste associé au Quartz. Il dirige le Centre Chorégraphique National de Tours de 2003 à 2011 où il crée neuf pièces et développe des projets singuliers tels que Veiller par le geste et Les Grands Ateliers. En 2012 il reprend la direction de la Cie Mawguerite qui s’implante à Morlaix où il devient artiste associé au projet SE/cW. Chorégraphe engagé, « ses pièces traitent de sujets en prise avec notre temps, rejouent le monde qui nous entoure et font apparaître les corps dans leur dimension poétique et politique. »

Lorella Abenavoli

Artiste plasticienne, elle vit et travaille à Paris. Depuis 1996, elle se consacre à la sculpture sonore. Sa recherche est basée sur la captation et la transformation des flux intérieurs de la Terre, des arbres, du corps, du cosmos constituant une poésie sonore du vivant. Pour réaliser ses œuvres, elle collabore avec des équipes de chercheurs scientifiques en géophysique et en biologie végétale et d’informaticiens. Auteure de nombreux articles sur l’art sonore, elle enseigne en France à Prép’art et à l’ESA de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Placement libre

Organisation : Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale et Culture Lab 29

+33 2 98 33 55 90 http://www.mac-orlan.brest.fr/

Restitution du stage dirigé par Bernardo Montet, chorégraphe et Lorella Abenavoli, sculpteure électro-acousticienne.

Bernardo Montet

Formé à l’École Mudra de Maurice Béjart, il étudie au Japon la danse Butô avec le maître japonais Kazuo Ohno. Dans les années 90, il co-dirige avec Catherine Diverrès le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne jusqu’en 1998, année où il crée la Cie Mawguerite et devient artiste associé au Quartz. Il dirige le Centre Chorégraphique National de Tours de 2003 à 2011 où il crée neuf pièces et développe des projets singuliers tels que Veiller par le geste et Les Grands Ateliers. En 2012 il reprend la direction de la Cie Mawguerite qui s’implante à Morlaix où il devient artiste associé au projet SE/cW. Chorégraphe engagé, « ses pièces traitent de sujets en prise avec notre temps, rejouent le monde qui nous entoure et font apparaître les corps dans leur dimension poétique et politique. »

Lorella Abenavoli

Artiste plasticienne, elle vit et travaille à Paris. Depuis 1996, elle se consacre à la sculpture sonore. Sa recherche est basée sur la captation et la transformation des flux intérieurs de la Terre, des arbres, du corps, du cosmos constituant une poésie sonore du vivant. Pour réaliser ses œuvres, elle collabore avec des équipes de chercheurs scientifiques en géophysique et en biologie végétale et d’informaticiens. Auteure de nombreux articles sur l’art sonore, elle enseigne en France à Prép’art et à l’ESA de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Placement libre

Organisation : Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale et Culture Lab 29

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

dernière mise à jour : 2022-01-10 par