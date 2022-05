Festival Respire route de la vielle Cure 44420 Mesquer, 18 juin 2022, Mesquer.

Festival Respire

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à route de la vielle Cure 44420 Mesquer

1er edition du Festival Respire qui a pour ambition de prendre soin de nous, des autres et du monde. Ateliers, conférences et animations autour de 4 pôles : la relation à soi, la relation à l’autre, la relation à la nature et la relation à l’art. Médiation, marche en pleine nature, communication bienveillante, art thérapie…. Le festival propose, pendant ces 2 jours, des patriques pour mieux prendre soin de soi, des autres et du monde. Le festival Respire réunira entre 20 et 30 intervenants professionnels autour de 4 pôles. Chaque participant est invité à composer son programme à la carte, selon ses besoins, en choisissant parmi les différents ateliers, conférences et animations.

Pass: 39, Pass: 70

route de la vielle Cure 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



