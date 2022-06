FESTIVAL RÉSONUANCES – UNE FIGUE DANS LE POIRIER ‘NEMESIS ENSEMBLE’ Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Vosges Girmont-Val-d’Ajol Dans le cadre du Festival RésoNuances, Nemesis Ensemble, composé de quatre violoncelles et d’un oud, entraînera le public dans son épopée musicale.

Mila Vuidart assurera la première partie des soirées.

Dépaysement poétique garanti au cœur du jardin de permaculture d’une Figue dans le Poirier.

Début du concert à 19h30.

Buvette et petite restauration assurées à partir de 18h30.

