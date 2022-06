FESTIVAL RÉSONUANCES – UNE FIGUE DANS LE POIRIER « DUNE TRIO »

2022-07-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-14 21:30:00 21:30:00 DuNe Trio ouvrira le festival RésoNuances du 12 au 15 juillet avec une création originale mêlant violoncelle, batterie, électronique et chant.

En cette soirée du 14 juillet, venez profiter de la musique de ce trio inédit au cœur du jardin de permaculture d’Une Figue dans le Poirier !

Début du concert à 20h.

Buvette et petite restauration assurée à partir de 18h30.

