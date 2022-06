FESTIVAL RÉSONUANCES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

2022-07-19 20:30:00 – 2022-07-22 22:30:00

Vosges Evénement de la saison culturelle estivale, le festival RésoNuances se déroulera du 12 juillet au 5 août. Quatre formations musicales, chacune assurant une tournée de quatre dates consécutives, se succèderont pour un total de seize concerts dans onze jardins vosgiens.

DuNe Trio ouvrira le festival RésoNuances du 12 au 15 juillet avec une création originale mêlant violoncelle, batterie, électronique et chant. Cap sur l’Amérique du Sud, lors de la seconde semaine, du 19 au 22 juillet, avec le groupe Puentes, influencé autant par la valse musette que par la musique équatorienne. Du 26 au 29 juillet, Nemesis Ensemble, composé de quatre violoncelles et d’un oud, entraînera les spectateurs dans son épopée musicale. Et enfin, du 2 au 5 août, les tempêtueux Mama Shakers souffleront une bourrasque de swing sur la fin du festival.

Billetterie en ligne via HelloAsso (rechercher Festival RésoNuances).

Tarifs : 12 € / réduit : 6 € / solidaire : 18 €

