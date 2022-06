FESTIVAL RÉSONUANCES – CONCERT PUENTES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

FESTIVAL RÉSONUANCES – CONCERT PUENTES Épinal, 20 juillet 2022, Épinal. FESTIVAL RÉSONUANCES – CONCERT PUENTES

2 rue de Nancy Roseraie de la Maison Romaine Épinal Vosges Roseraie de la Maison Romaine 2 rue de Nancy

2022-07-20 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-20 22:30:00 22:30:00

Roseraie de la Maison Romaine 2 rue de Nancy

Épinal

Vosges Dans le cadre du Festival RésoNuances, cap sur l’Amérique du Sud, avec le groupe Puentes, influencé autant par la valse musette que par la musique équatorienne.

Décollage imminent depuis la Roseraie de la Maison Romaine d’Epinal.

Possibilité de pique-niquer dans le jardin de la Roseraie, buvette assurée à partir de 19h. Roseraie de la Maison Romaine 2 rue de Nancy Épinal

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Other Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges Roseraie de la Maison Romaine 2 rue de Nancy Ville Épinal lieuville Roseraie de la Maison Romaine 2 rue de Nancy Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

FESTIVAL RÉSONUANCES – CONCERT PUENTES Épinal 2022-07-20 was last modified: by FESTIVAL RÉSONUANCES – CONCERT PUENTES Épinal Épinal 20 juillet 2022 2 rue de Nancy Roseraie de la Maison Romaine Épinal Vosges

Épinal Vosges