Vosges Saint-Amé Dans le cadre du Festival RésoNuances, la chapelle du Vieux St-Amé, nichée au cœur de la forêt du village, apportera une dimension spirituelle à la musique de DuNe Trio, création originale mêlant violoncelle, batterie, électronique et chant.

Le concert débutera à 18h30.

Buvette et petite restauration.

+33 6 11 53 72 76 http://www.helloasso.com/associations/resonuances

