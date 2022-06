FESTIVAL RÉSONUANCES AUX JARDINS DE BERNADETTE Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges Vagney DuNe Trio ouvrira le festival du 12 au 15 juillet avec une création originale mêlant violoncelle, batterie, électronique et chant.

Le cadre offert par les Jardins de Bernadette dédiés aux plantes médicinales et aromatiques, sur le plateau du village le plus haut des Vosges, sublimera la musique de ce trio inédit. Buvette. Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney

