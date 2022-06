FESTIVAL RÉSONUANCES AUX JARDINS DE BERNADETTE Vagney Vagney Catégories d’évènement: 88120

Vagney

FESTIVAL RÉSONUANCES AUX JARDINS DE BERNADETTE Vagney, 15 juillet 2022, Vagney. FESTIVAL RÉSONUANCES AUX JARDINS DE BERNADETTE Jardin de Bernadette 1 Le Peupré Vagney

2022-07-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-15 22:00:00 22:00:00 Jardin de Bernadette 1 Le Peupré

Vagney 88120 Tentez une expérience musicale insolite dans un jardin. Au programme des artistes de renom inspirés des musiques du monde et aux univers très variés.

Repli abrité en cas de mauvais temps. Places limitées, réservation conseillée. resonuances@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/resonuances Jardin de Bernadette 1 Le Peupré Vagney

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 88120, Vagney Autres Lieu Vagney Adresse Jardin de Bernadette 1 Le Peupré Ville Vagney lieuville Jardin de Bernadette 1 Le Peupré Vagney Departement 88120

Vagney Vagney 88120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/

FESTIVAL RÉSONUANCES AUX JARDINS DE BERNADETTE Vagney 2022-07-15 was last modified: by FESTIVAL RÉSONUANCES AUX JARDINS DE BERNADETTE Vagney Vagney 15 juillet 2022 88120 Vagney

Vagney 88120