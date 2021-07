Cornimont Cornimont Cornimont, Vosges FESTIVAL ‘RÉSONUANCES ‘ AU JARDIN DE BONNEGOUTTE Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

FESTIVAL ‘RÉSONUANCES ‘ AU JARDIN DE BONNEGOUTTE Cornimont, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Cornimont. FESTIVAL ‘RÉSONUANCES ‘ AU JARDIN DE BONNEGOUTTE 2021-07-30 20:00:00 – 2021-07-30 22:00:00 Jardin de Bonnegoutte 1 Chemin de Bonnegoutte

Cornimont Vosges Cornimont L’association RésoNuances s’inscrit dans un objectif de production et de promotion du spectacle vivant dans toute sa diversité.

Le 30 Juillet : Albertine Jacquot-OSLO-Stann Duguet, trois artistes se partagent la scène.

Le 27 août : Aimée et Alison, un duo franco-brésilien guitare/clarinette.

Repli abrité en cas de mauvais temps. Réservation conseillée. Les spectateurs ayant réservé leur billet seront prioritaires. dernière mise à jour : 2021-07-10 par

