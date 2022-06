FESTIVAL RÉSONUANCES AU JARDIN DE BONNEGOUTTE Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges Cornimont Événement de la saison culturelle estivale, le festival RésoNuances se déroulera du 12 juillet au 5 août. Quatre formations musicales, chacune assurant une tournée de quatre dates consécutives, se succèderont pour un total de seize concerts dans onze jardins vosgiens, dont celui de Bonnegoutte, à Cornimont. 2 août à Cornimont : MAMA SHAKERS. Tempête musicale annoncée le 2 août en raison du concert des tempétueux Mama Shakers sous le kiosque du jardin à l’anglaise de Bonnegoutte : ambiance festive garantie ! Début du concert à 20h. Pour ce concert, des tables et des bancs seront installés pour vous permettre de pique-niquer et profiter de la buvette, à partir de 19h. Repli abrité en cas de mauvais temps. Places limitées, réservation conseillée via le site internet. resonuances@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/resonuances Jardin de Bonnegoutte à Travexin 1 Chemin de Bonnegoutte Cornimont

