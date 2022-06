FESTIVAL RÉSONUANCES AU JARDIN DE BONNEGOUTTE

2022-07-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-19 22:00:00 22:00:00 Événement de la saison culturelle estivale, le festival RésoNuances se déroulera du 12 juillet au 5 août. Quatre formations musicales, chacune assurant une tournée de quatre dates consécutives, se succèderont pour un total de seize concerts dans onze jardins vosgiens, dont celui de Bonnegoutte, à Cornimont. 19 juillet à Cornimont : PUENTES. Dans le cadre du Festival RésoNuances, cap sur l’Amérique du Sud, avec le groupe Puentes, influencé autant par la valse musette que par la musique équatorienne. Décollage imminent depuis le kiosque du jardin à l’anglaise de Bonnegoutte. Début du concert à 20h. Pour ce concert, des tables et des bancs seront installés pour vous permettre de pique-niquer et profiter de la buvette, à partir de 19h. Repli abrité en cas de mauvais temps. Places limitées, réservation conseillée via le site internet. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

